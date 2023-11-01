الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبيرة ترصد تأثير طوفان الأقصى على البورصات الخليجية بتعاملات أكتوبر وبداية نوفمبر

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

 رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الأربعاء، 
وهي جلسة بداية شهر نوفمبر، بعد محصلة سلبية لجميع المؤشرات الخليجية. 


وعن الحصاد الشهري لمؤشرات الأسواق الخليجية فإن سوق الكويت شهد انخفاضا 5.15% وهو أعلى تراجع شهري منذ سبتمبر 2022. 


أما عن أسواق الإمارات فقد تراجع مؤشر سوق دبي  6.78%، وأبوظبي 4.51%، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد هبط المؤشر الرئيسي 3.31%. 


اما عن تعاملات اليوم 

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البداية من الكويت 

 تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مع انخفاض 3 قطاعات على رأسها البنوك حيث ارتفع مؤشر السوق  الرئيسي 50 والرئيسي بـ0.39% و0.27%   بينما انخفض الأول  بـ0.10%  وهبط العام بنسبة 0.02% عن مستوى الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداول في البورصة1.85 مليون ديناروزعت على 5.72 مليون سهم بتنفيذ 615 صفقة. 

وشهدت الجلسة انخفاض 3 قطاعات على رأسها البنوك بـ 0.21%  بينما ارتفعت 6 قطاعات يتقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ 1.45%  واستقرت 4 قطاعات. 


وشهدت الجلسة ارتفاع 27 سهمًا على رأسها  الإمارتية بواقع 10%  فيما تراجع سعر 19 سهمًا تقدمها سهم منتزهات بـ 3.50% واستقر سعر 6 أسهم. 

وتقدم سهم  الدولي المتراجع 1.36% نشاط الكميات بحجم بلغ 2.32 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بيتك  بقيمة 854.24 ألف دينار. 


وفي المملكة العربية السعودية 

ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.60% وهي تقدر ب 65 نقطة ليصل إلى 10755 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى  6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول. 


وفي أسواق الإمارات 

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.16% وهي تقدر ب 7 نقاط ليصل إلى 3870 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى  300 مليون درهم. 


في حين ارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 0.17% وهي تقدر ب 17 نقطة ليصل إلى 9360 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 500 مليون درهم بنهاية جلسة التداول 
والأسواق في انتظار نتائج الأعمال والتي يتم إعلانها تباعا. 


 إلى جانب الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، في ظل مخاطر جيوسياسية ناتجة عن التصعيد مستمر في قطاع غزة. 

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

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