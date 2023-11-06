حبس شقيقين في واقعة قتل مزارع وإصابة فتاة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بارتكاب واقعة قتل مزارع وإصابة فتاة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في سوهاج.

تلقى مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار ناري بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار ناري – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") وطرف ثان (مزارع - شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.