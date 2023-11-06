الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس شقيقين في واقعة قتل مزارع وإصابة فتاة بسوهاج

حبس شقيقين 4 أيام
حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهام

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بارتكاب واقعة قتل مزارع وإصابة فتاة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في سوهاج.

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تلقى مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار ناري بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار ناري – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") وطرف ثان (مزارع - شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز  قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من  ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها  عدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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اسلحة نارية مشاجرة بالأسلحة النارية مركز شرطة المنشاة مديرية أمن سوهاج

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