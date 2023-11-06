مصرع وإصابة 23 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق مرسى علم

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق مرسى علم - أسوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث على انقلاب أتوبيس على طريق مرسى علم - أسوان وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب أتوبيس بنطاق محافظة البحر الأحمر على طريق مرسى علم وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد ووضع جثته في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.