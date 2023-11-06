الدوري المصري، 4 أهداف تنافس على جائزة الأفضل في الجولة السادسة

تتنافس 4 أهداف على جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

ونشرت رابطة الأندية استفتاءً عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي:"

◾ تسديدة صاروخية من محمد شكري

◾ تصويبة قوية من طاهر محمد طاهر

◾ استلام وإنهاء رائع من عماد حمدي

◾ مرور ثم هدف استثنائي من كريم بامبو

اختر هدف الجولة…

ترتيب هدافي الدوري المصري

يشهد هدافو الدوري المصري، منافسة قوية بعد مرور الجولة السادسة من البطولة.

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ويطارد ثلاثة لاعبين وهم مصطفى زيكو لاعب زد، وأحمد بلحاج لاعب الجونة وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة، متصدر هدافي الدوري المصري، مابولولو لاعب الاتحاد السكندري بعد ختام الجولة السادسة.

واقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة علي ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه علي المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023



1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف

2- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 5 أهداف

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف

3- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 4 أهداف

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

وعلى صعيد آخر واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه فيوتشر وصيفا برصيد 12 نقطة بعد إنتهاء الجولة السادسة رغم خسارة بيراميدز وفيوتشر في الجولة السادسة.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز البنك الأهلي علي المصري 4-0 في ختام الجولة وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا على المصري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني الذي تولي المسئولية خلفا لبابا فاسيليو.

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

نتائج الجولة السادسة للدوري المصري



سموحة 0-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 1-2 زد

سيراميكا 2-0 بيراميدز

الجونة 2-0 الداخلية

بلدية المحلة 3-2 فاركو

المقاولون 1-2 الأهلي

فيوتشر 0-1 إنبي

الاسماعيلي 2-3 طلائع الجيش

المصري 0-4 البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة



1 - بيراميدز 13 نقطة

2 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

3 - زد اف سي 12 نقطة

4 - الاتحاد 11 نقطة

5 - إنبي 10 نقاط

6 - طلائع الجيش 10 نقاط

7- الأهلي 9 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين



جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي يفوز على المقاولون

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.

الزمالك يخسر للمرة الثانية على التوالي

وتلقى نادي الزمالك خسارته الثانية في الدوري المصري أمام ضيفه زد 2-1 بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة للبطولة.



تقدم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة لصالح الزمالك ثم تعادل زد في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني هدف زد الثاني في الدقيقة 81.

بيراميدز يتلقى خسارته الأولى في الدوري المصري

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بالدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وتقدم سيراميكا بهدف سجله الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 21، ثم أحرز محمد شكري الهدف الثاني 90+2.

الاتحاد يحسم ديربي الإسكندرية

وحقق الاتحاد فوزا صعبا في ديربي الإسكندرية على حساب مضيفه سموحة 1-0 باستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري.

أحرز هدف اللقاء كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليرفع المهاجم الأنجولي رصيده إلى 6 أهداف، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.