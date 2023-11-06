تفاصيل جدول موضوعات مؤتمر المناخ COP28 وآلية اختيارها

أعلنت رئاسة COP28 المعلومات الأولية حول المجموعة الأولى من الأحداث المخطط لها للبرنامج المواضيعي في COP28 على مدار أسبوعين من المؤتمر، وتعد هذه الأحداث نتاجًا لتوجيهات مجموعة متنوعة من الأطراف بشأن النتائج التي يرغبون في رؤيتها في كل يوم مواضيعي، وتعكس أيضًا مدخلات من عملية التشاور المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

آلية اختيار موضوعات مؤتمر المناخ COP28

وقد تم تصميم البرنامج المواضيعي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتوحيد مجموعة متنوعة من الأطراف على جميع مستويات الحكومات، والشباب، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمجتمع المدني، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والشعوب الأصلية، وغيرهم - حول حلول محددة يجب توسيع نطاقها هذا العقد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. إلى 1.5 درجة، وبناء القدرة على الصمود، وتعبئة التمويل على نطاق واسع، وتشكل هذه المجموعة من الحلول الاستجابة للتقييم العالمي، والنظر في موقف العالم من العمل المناخي والدعم، وتحديد الثغرات، والعمل معًا للاتفاق على مسارات الحلول حتى عام 2030 وما بعده.

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وتهدف رئاسة COP28 بالتعاون مع الأبطال رفيعي المستوى، بدعم من شراكة مراكش وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى تقديم برنامج مواضيعي متكامل هذا العام، وسيتم تأطيره بشكل خاص من خلال رؤية رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الموضحة في رسالتها إلى الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار مسارات العمل المناخي، وأجندة الاختراق، وأجندة شرم الشيخ للتكيف، من أجل دفع التحولات المنهجية اللازمة في كل المجالات المواضيعية للوفاء باتفاق باريس.

وأكدت رئاسة COP28 أنه سيعلن الأبطال رفيعو المستوى وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قريبًا عن شراكة مراكش وبرنامج العمل العالمي للمناخ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي سيكون جزءًا من هذا البرنامج المواضيعي الكامل الذي يستمر لمدة أسبوعين.

جدول COP2ب8 لمدة أسبوعين

30 نوفمبر: يوم الافتتاح

تفتتح الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو بدبي في 30 نوفمبر 2023

1، 2 ديسمبر: القمة العالمية للمناخ

تجمع القمة العالمية للعمل المناخي رؤساء الدول والحكومات إلى جانب قادة المجتمع المدني

3 ديسمبر: يوم الصحة والتعافي والسلام

يهدف هذان الموضوعات الجديدان لمؤتمرات الأطراف إلى تعزيز السياسات والاستثمارات التي تحمي الأرواح وسبل العيش وتدعم صمود المجتمع واستمراره

4 ديسمبر: يوم التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين

قد دعا مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الأطراف المعنية إلى إنهاء الأزمات المعلقة، وستعمل مع الآخرين لصياغة رؤية للمضي قدما في توسيع نظاق تمويل المناخ.

5 ديسمبر: يوم الطاقة والصناعة، والتحول العادل، والمجتمعات الأصلية

يركز هذا اليوم على الروافع والمسارات اللازمة لإزالة الكربون بسرعة، ونمو الوظائف والفرص الإقتصادية والانتقال العادل عبر الطاقة الكاملة

6 ديسمبر: يوم العمل متعدد المستويات، والتحضر والبيئة المبنية، والنقل

يشهد مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين حضورا تاريخيا للقادة المحليين بما في ذلك رؤساء البلديات والمحافظين والبرلمانيين ورجال الأعمال

7 ديسمبر: يوم راحة

تتضمن مؤتمرات الأطراف تقليديا “يوم راحة” في منتصف البرنامج للمشاركين للتفكير وإعادة شحن طاقتهم قبل الأسبوع الثاني.

8 ديسمبر: يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات

يسعى هذا اليوم إلى تمكين الشباب من تشكيل نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وما بعد، لاسيما بالنظر إلى المخاطر غير المتناسبة

9 ديسمبر: يوم الطبيعة، واستخدام الأراضي، والمحيطات

يعد الحفاظ على الطبيعة واستعادتها وإدارتها المستدامة جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف اتفاق باريس

10 ديسمبر: يوم الغذاء والزراعة والمياه

يخلق تغير المناخ ضغوطا ومخاطر شديدة على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه التي تدعم رفاهية الإنسان.

11، و12 ديسمبر: المفاوضات النهائية

في اليومين الأخيرين من مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين لن تكون هناك أيام مواضيعية لتجنب البرمجة المكثفة عندما يتم إغلاق نص التفاوض في كثير من الأحيان.

جدير بالذكر أنه تشتمل برامج كل يوم على أربعة مواضيع شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط. وهي: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل. ستتضمن البرمجة هذه المواضيع بشكل صريح من خلال المحتوى والمتحدثين.