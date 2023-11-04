وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ 28 يسعى لوضع ملامح الهدف الكمي للتمويل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم تفعيل الإطار العالمي للتقييم خلال مؤتمر المناخ COP28، وهو الذي يرصد بداية من اتفاقية باريس وحتى COP27 ماذا حدث في اتفاقية المناخ وكيف وفت الدول بإلتزاماتها، سواء دول نامية أو متقدمة، وماهي الموضوعات والفجوات في كل محور من محاور الإتفاقية سواء التخفيف، التكيف، أو التمويل، والخسائر والأضرار.

ولفتت وزيرة البيئة أن تحديات تمويل المناخ زادت، لأن اقتصاديات العالم، خاصة اقتصاديات الدول الناشئة تعاني بسبب الديون المتراكمة على هذه الدول، لكننا نتمنى الوصول لهدف ال 100 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ القادم مناقشة الهدف العالمي الجديد للتمويل، والذي من المهم أن يكون كمي أي تحديد الرقم بالضبط.

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وأشارت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي الجديد للتمويل حاز على تأييد الدول المشاركة، معربين عن أهمية هذا الهدف وأهمية أن يكون كمي وأن يكون في صالح الدول التي تحتاجه بالفعل، بالإضافة إلى أن يكون هذا الرقم واقعي ومتاح بأن يصل بسهولة للدول الهشة والضعيفة.

وكانت قد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لاطلاقه في مؤتمر المناخ COP28، حيث ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين المناخ COP28، وبحضور امينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وسايمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ

وأكدت وزيرة البيئة ان الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل اقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال اقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الافريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.

واوضحت وزيرة البيئة ان تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين لمؤتمر المناخ COP28، تم تكليفه لكل من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، لاعداد تقرير يحدد ملامح الاطار الجديد لتمويل المناخ يوضح طبيعة التحديات ويتيح مجموعة متكاملة من الانشطة للتنفيذ، وذلك في ظل ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف جمعي جديد للتمويل.

جدير بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.