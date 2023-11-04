رئيس مؤتمر تغير المناخ 28: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أهم مخرجات COP28

أكد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 ، قبل الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية (TC5) في أبو ظبي، على أن الاجتماع يجب أن يخرج بتوصيات واضحة وطموحة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل.



وأكد الدكتور الجابر أن مليارات الأشخاص المعرضين لتأثيرات تغير المناخ يعتمدون على التشغيل الناجح لصندوق الخسائر والأضرار.

تفعيل الإطار العالمي للتقييم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم تفعيل الإطار العالمي للتقييم خلال مؤتمر المناخ COP28، وهو الذي يرصد بداية من اتفاقية باريس وحتى COP27 ماذا حدث في اتفاقية المناخ وكيف وفت الدول بإلتزاماتها، سواء دول نامية أو متقدمة، وماهي الموضوعات والفجوات في كل محور من محاور الإتفاقية سواء التخفيف، التكيف، أو التمويل، والخسائر والأضرار.

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ولفتت وزيرة البيئة أن تحديات تمويل المناخ زادت، لأن اقتصاديات العالم، خاصة اقتصاديات الدول الناشئة تعاني بسبب الديون المتراكمة على هذه الدول، لكننا نتمنى الوصول لهدف ال 100 مليون دولار، مشيرة إلى أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ القادم مناقشة الهدف العالمي الجديد للتمويل، والذي من المهم أن يكون كمي أي تحديد الرقم بالضبط.

وأشارت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي الجديد للتمويل حاز على تأييد الدول المشاركة، معربين عن أهمية هذا الهدف وأهمية أن يكون كمي وأن يكون في صالح الدول التي تحتاجه بالفعل، بالإضافة إلى أن يكون هذا الرقم واقعي ومتاح بأن يصل بسهولة للدول الهشة والضعيفة.

وكانت قد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لاطلاقه في مؤتمر المناخ COP28، حيث ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين المناخ COP28، وبحضور امينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وسايمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.