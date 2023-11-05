محافظ الشرقية يُهنئ بطلة رفع الأثقال رحاب أحمد رضوان لحصولها على الميدالية الذهبية

هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي والمقامة بمصر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 134 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم ، متمنيًا لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

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أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وقال المحافظ أن البطولة شارك فيها70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: ( إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر) حيث تعد أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

تصحيح المفاهيم الخاطئة وتنظيم الأنشطة الدعوية

وهنأ محافظ الشرقية فى وقت سابق الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف وذلك لحصوله على شهادة جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ) نظرًا لأدائه الدعوي المتميز متمنيا له دوام التوفيق والرقي في أداء رسالته السامية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم ديننا الحنيف.

واعرب عن اعتزازه وتقديره بدور رجال الأزهر الشريف والأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف.

وأكد محافظ الشرقية استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف قد اشار فى وقت سابق إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضائها فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكليه اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس وعضو اللجنه العليا للدعوة الإسلامية بالشرقية والدكتور محمد شحاته أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والدكتور عبد الستار عبد البديع استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

الدكتور محمد حامد مدير عام الدعوة باوقاف الشرقية

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت يوم أمس عقب اداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بمسجد النصر لافتًا إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.