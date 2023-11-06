الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

محافظ الإسماعيلية،
محافظ الإسماعيلية، فيتو

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية؛ من أجل عقد ندوة تفصيلية عن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية".  

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أبرز الحضور خلال الاستقبال 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، سلمى الخياط منسق علاقات حكومية. 

جانب من الاستقبال، فيتو

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبناء بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة الإسماعيلية، وفي ضوء إطلاق البرامج المقدمة لتدريب وتأهيل المرأة المصرية للقيادة بمحافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.  

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جهود الأكاديمية الوطنية في التدريب 

وخلال اللقاء، أكد "بشارة" على تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وخاصة في إطلاق البرامج التدريبية لتأهيل المرأة المصرية للقيادة من خلال خطة تدريبية مكثفة من أجل تطوير قدرات المرأة وتعزيز الثقة بالنفس التي تُمَكِنَهُنَّ اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة بشكل إيجابي في تطوير المجتمع المصري وِفق خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.  

جانب من الاستقبال، فيتو

وأعرب "حامد" عن سعادته بحفاوة الاستقبال والمشاركة الإيجابية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات وتدريبهن على المهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف مضيفًا أن الدور الأساسي للأكاديمية الوطنية للتدريب هو تنمية الإنسان وتحفيزه وتطوير قدراته ومهاراته الشخصية والإدارية والقيادية؛ من أجل الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 

 

ومن الجدير ذكره، أن التدريب يستهدف سيدات المحافظة الحاصلين على مؤهل عالي في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عام وسيتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني https://app-form.nta.eg/wlg

 

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