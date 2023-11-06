الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد الندوة التعريفية "المرأة تقود"

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بقصر ثقافة الإسماعيلية والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

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أبرز الحضور خلال الندوة 

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، والوفد المرافق له ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعددًا من السيدات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية. 

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جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

دعم الدولة للقيادات النسائية  

وأكد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على دعم الدولة والقيادة السياسية للمرأة المصرية ودورها الأساسي في تنمية الأسرة المصرية، فهي عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهُوية المصرية ومحبًّا لوطنه، فالمرأة هي نصف المجتمع والقادرة على تغير جيلًا كاملًا إن أرادت. 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

الفئة المستهدفة من التدريب 

ويستهدف التدريب سيدات المحافظة في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني ؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعزيز المرأة المصرية وتأهيلها للعمل السياسي من خلال تنظيم برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع، امتدادًا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بالمحافظة وتولي العديد منهن القيادة في عدة مجالات؛ إيمانًا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

وأكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعدُّ محفزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان، وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية على أسس مهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

وخلال الندوة تم عرض فيديو تفصيلي عن جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد واهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر. 

وأعرب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وخاصة في إطلاق البرامج التدريبية لتأهيل المرأة المصرية للقيادة من خلال خطة تدريبية مكثفة؛ من أجل تطوير قدرات المرأة اللاتي تَمَكَنَّ اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة بشكل إيجابي في تطوير المجتمع المصري وفق خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

ومن الجدير ذكره، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يقدم حزمة تدريبات متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

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تمكين المرأة المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب الاسماعيلية قصر ثقافة الاسماعيلية السكرتير العام المساعد

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