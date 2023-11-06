مجلس أمناء جامعة قناة السويس يوجه بالاستعداد لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس أمناء جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة سهير أبو عيشة جلسته، وذلك استعدادًا لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول التي تستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الجاري.

انعقاد مجلس الأمناء

وفي بداية المجلس قدمت الدكتورة سهير أبو عيشة التهنئة لشاهيناز عبد الدايم لتكليفها بالعمل أمينًا لكلية التربية الرياضية، متمنية لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها، مقدمة الشكر إلى ممدوح متولي على مجهوداته خلال فترة توليه منصب أمين الكلية.

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جانب من جلسة المجلس، فيتو

جانب من جلسة المجلس، فيتو

شارك بالمجلس الأمناء المساعدين وهم شريف فاروق، والمهندس عادل حسن وأمناء الكليات وأمانة المجلس يمثلها كل من محمد عدلي وفاطمة محمد.

مراجعة أنظمة الإطفاء

وجهت الدكتورة " سهير أبو عيشه" بضرورة مراجعة نظام الإطفاء في الكليات ومخازنها، ومراجعة الرواكد في مخازن الكليات.

جانب من جلسة المجلس، فيتو

جانب من جلسة المجلس، فيتو

ضرورة المحافظة على المباني

وشددت أمين عام الجامعة على ضرورة المحافظة على أسطح المباني، ومراجعة نظام الصرف بها قبل موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

كما أكدت على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتأكد من عدم تشغيل الإضاءة بجميع المعامل في غير مواعيد العمل بها، مع متابعة نظافة المسطحات في جميع الكليات.



وكان قد أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، ترافقه الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإشراف الأستاذة سناء عاطف منسق البرامج الوقائية بالصندوق، ومشرف محافظة الإسماعيلية.

مبادرات صندوق مكافحة الإدمان

وخلال اللقاء قام الدكتور محمد عبد النعيم،بالاستماع إلى ما تم تنفيذه من مبادرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بجميع الكليات بجامعة قناة السويس، والتي تحمل عنوان: "رحلة المخدرات قصيرة ماتسافرهاش".

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الهدف من تلك المبادرات حماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الطلاب عن المخدرات.

حملات نشر الوعي

وقالت الدكتورة هبة الدناصوري أن حملات نشر الوعي تتم عبر أرقام الخط الساخن 16023، وما يقدمه من خدمات علاجية بالمجان وفي سرية تامة، والمستشفيات التابعة له بمحافظات الجمهورية بشكل عام.

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