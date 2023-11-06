محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي الأربعاء المقبل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم يوم توظيف للشباب يوم الأربعاء القادم الموافق 8 نوفمبر الجاري 2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بالتنسيق بين مديريتي العمل والشباب والرياضة وسلسلة مجموعة شركات بنادى أسيوط الرياضي (نادي البلدية).

ولفت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية.

تنظيم ملتقى توظيفي للشباب

وأضاف محافظ أسيوط إن هذا اليوم التوظيفي يأتي بخلاف الملتقى التوظيفي الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس الذي يرتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب من الجنسين طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل.

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جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والدكتور أحمد سويفي القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

ولفت محافظ أسيوط إلى توفير عدد من المميزات من بينها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية وفرص جيدة للترقي مشيرًا إلى امكانية إرسال السرية الذاتية لمدير الموارد البشرية بخير زمان على البريد الالكتروني iman.moustafa@metro-markets.com أو الإتصال على الأرقام التالية 01286088988 – 01225555745 موضحًا أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.

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