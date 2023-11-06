اصطفاف معدات الإنقاذ السريع بأسيوط لمواجهة السيول

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، وذلك بمقر وحدة الإنقاذ السريع بعرب المدابغ التابعة لحي غرب أسيوط للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في جميع مراكز المحافظة.



جا ذلك بحضور خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبعض العاملين بوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

IMG-20231106-WA0046 IMG-20231106-WA0044 IMG-20231106-WA0041 IMG-20231106-WA0036 IMG-20231106-WA0035 IMG-20231106-WA0030 IMG-20231106-WA0026 IMG-20231106-WA0024 IMG-20231106-WA0022 IMG-20231106-WA0023 IMG-20231106-WA0016 IMG-20231106-WA0019 IMG-20231106-WA0018 IMG-20231106-WA0013 IMG-20231106-WA0011 IMG-20231106-WA0009

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات واطمأن على تدريب كافة العاملين على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

إجراء سيناريوهات لإدارة الأزمات المتوقعة

وأوضح المحافظ أنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بـ6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5,5 مليون جنيه وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس فضلًا عن معدات وإمكانيات الشركة الأخرى والتي تضم (معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس).

غرفة عمليات مركزية

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق المستمر بين كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء مع ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/ 088) و( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.



وأضاف المحافظ ان المحافظة نظمت بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 112 " والذي تم تنفيذه بالمحافظة فى الفترة من 19 الى 21 فبراير 2023 في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتم خلاله مناقشة وعرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك ومهام الأجهزة التنفيذية المشاركة وفرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة ومنها التدريب على حدوث سيول مفاجئة وما ترتب عليها من حوادث وتداعيات.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ