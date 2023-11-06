دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

العدوان الإسرائيلي على غزة، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

الرئيس الجزائري يدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

وفي كلمته خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، قال الرئيس الجزائري إن "ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

وأضاف تبون: "نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".

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وفي حديثه اعتبر تبون أنه "في فلسطين المحتلة انهارت كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى وصمت عالمي رهيب".

وفي وقت سابق طالبت الخارجية العمانية، في بيان صادر عنها، من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لـ"جرائم الحرب" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة "مجرمي الحرب".

عمان تطالب بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب

وذكرت سلطنة عمان في بيان صادر عنها، أنها تستنكر وتدين بشدة استمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي.

وأضافت السلطنة في بيانها أن جيش الاحتلال ارتكب العديد من المجازر: من بينها المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال.

وتابعت:" وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع".

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيانها على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.

وشددت الخارجية العمانية في بيانها على أن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.

وأكدت على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.