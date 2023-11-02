خبير بالقانون الدولي: إسرائيل فشلت في إثبات أنها بحالة دفاع عن النفس أمام الجنائية الدولية

القانون الدولى ، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن القانون حدد المقصود بدولة الاحتلال، وقال إن دولة الاحتلال يحق لها الدفاع عن نفسها ضد الدول وليس حركات المقاومة كما هو الحال في غزة.

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وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن محكمة العدل الدولية فى 2004 أكدت أن الجدار الذي تبنيه إسرائيل هو جدار فصل عنصري، ولا يحق لها الدفاع عن النفس ضد تحركات المقاومة الفلسطينية.

وواصل حديثه قائلا إن محكمة العدل الدولية أكدت أن إسرائيل أخفقت فى أن تثبت للمحكمة أنها فى حالة دفاع عن النفس ضد عدوان عسكرى وقع عليها من دول وليس من جانب حركات مقاومة.

وتابع: إسرائيل صارت تدمر كل شيء من مستشفيات ومبان وممتلكات مدنية محمية بموجب القانون الدولي.

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