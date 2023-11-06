ريال مدريد، تفاصيل إصابة نجم الفريق

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل اصابة بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الذي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة رايو فاليكانو التى أقيمت مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم الليجا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الفحوصات التي أجريت اليوم على كتف بيلينجهام اثبت أنه يعاني من انزلاق في كتفه الأيسر وهي إصابة مؤلمة لكن اللاعب نجح في التحمل واستكمال مباراة الأمس رغم أنه لم يكن لائقا للعب بنسبة 100%.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الألم زاد لدى بيلينجهام عقب انتهاء المباراة، وأظهرت الفحوصات وجود أضرار طفيفة في كتفه الأيسر، لكنها ليست خطيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الإصابة لا تعوق قدرة بيلينجهام على خوض المباريات، لكن سيتعين على أطباء النادي والجهاز الفني واللاعب تقييم ما إذا كان يستحق المخاطرة واللعب في مواجهة براجا بدوري أبطال أوروبا.

تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو

تعادل ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا علي ملعب سانتياجو برنابيو.

أضاع خوسيلو مهاجم ريال مدريد 3 أهداف مؤكدة في شوط المباراة الأول، وسط تألق حارس فريق رايو فاليكانو ديمترفيسكي الذي تصدى لأهداف محققة في شوط المباراة الأول.

وجاء استحواذ الشوط الأول من الجانب المدريدي بشكل كبير لكن دون إحراز أي أهداف.

واستمرت محاولات النادي الملكي في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في الوصول لشباك الخصم.

بات نادي ريال مدريد قريبا من تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرينجي خلال المواسم الأخيرة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بشبكة "إكس": "بعد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، سيوقع البرازيلي إيدير ميليتاو أيضا على عقد جديد مع ريال مدريد في وقت قريب".

وأضاف: "سيكون العقد الجديد للمدافع ميليتاو مع ريال مدريد حتى يونيو 2028 وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان قبل عام".

وتابع: "الشرط الجزائي الجديد في عقد ميليتاو سيكون مماثلا لعقدي فينيسيوس ورودريجو بقيمة مليار يورو".

ولم يلعب إيدير ميليتاو هذا الموسم مع ريال مدريد سوى لمدة 50 دقيقة قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي أبعده عن المباريات لعدة أشهر.