ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجم الفريق بشرط جزائي مليار يورو

بات نادي ريال مدريد قريبا من تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرينجي خلال المواسم الأخيرة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بشبكة "إكس": "بعد فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، سيوقع البرازيلي إيدير ميليتاو أيضا على عقد جديد مع ريال مدريد في وقت قريب".

وأضاف: "سيكون العقد الجديد للمدافع ميليتاو مع ريال مدريد حتى يونيو 2028 وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان قبل عام".

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وتابع: "الشرط الجزائي الجديد في عقد ميليتاو سيكون مماثلا لعقدي فينيسيوس ورودريجو بقيمة مليار يورو".

ولم يلعب إيدير ميليتاو هذا الموسم مع ريال مدريد سوى لمدة 50 دقيقة قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي أبعده عن المباريات لعدة أشهر.

تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو

الدوري الإسباني، تعادل ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا علي ملعب سانتياجو برنابيو.

أضاع خوسيلو مهاجم ريال مدريد 3 أهداف مؤكدة في شوط المباراة الأول، وسط تألق حارس فريق رايو فاليكانو ديمترفيسكي الذي تصدى لأهداف محققة في شوط المباراة الأول.

وجاء استحواذ الشوط الأول من الجانب المدريدي بشكل كبير لكن دون إحراز أي أهداف.

واستمرت محاولات النادي الملكي في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في الوصول لشباك الخصم.