ماركا الإسبانية تكشف موقف ريال مدريد من صفقات الشتاء

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، موقف ريال مدريد مز التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

موقف ريال مدريد من صفقات الشتاء

وقالت ماركا أن النادي الملكي ارتبط بالتعاقد مع أكثر من لاعب في يناير ولكن إدارة ريال مدريد لا تنوي الدخول في سوق الانتقالات المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول من علم بهذا القرار، كما أنه سيعمل على معالجة ثغرات الفريق الأول بلاعبين من الأكاديمية.

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وأوضحت أنه حتى الآن لا يتجه ريال مدريد أيضا للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت أن عدم دخول الميركاتو الشتوي من السمات المكررة في عهد فلورنتينو بيريز، حيث إنه نادرا ما ضم لاعبين جدد في يناير لأنه لا يؤمن بأهمية هذه الفترة في الانتقالات.

وكشفت أن نيكو باز، من أبرز اللاعبين في أكاديمية ريال مدريد الذين يثيرون إعجاب أنشيلوتي، وقد يحصل على فرصة المشاركة اليوم أمام رايو فاليكانو.

وعلى صعيد آخر نشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، ينفي من خلاله التفاوض مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لضمه في الموسم المقبل.

بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيانه:

نظرًا للأخبار الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، اللاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن نجوم فريق ريال مدريد الإسباني مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام وغيرهم يدركون جيدًا أن انضمام النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان محسوم للميرنجي.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن كل المؤشرات في إسبانيا وفرنسا، تفيد بأن كيليان مبابي سينضم للفريق الملكي في شهر يونيو العام المقبل 2024.

وأشارت إلى أن كل من لهم علاقة مباشرة بالنادي الباريسي، يؤكدون أن عملية إقناع مبابي بتجديد عقده، صعبة.

ولفتت إلى أن تجهم كيليان مبابي في حفل الكرة الذهبية، مساء الإثنين الماضي، ووصوله أخيرًا ومغادرته سريعا، عزز من التكهنات أيضًا بشأن الانتقال إلى الملكي.

تابعت بأن تألق بيلينجهام مع ريال مدريد، غير المشهد والأحداث، ولكن علاقة كيليان مبابي، لم تعد كما هي بمسؤولي النادي الباريسي، بينما أثبت النجم الفرنسي قدرته على تحمل الضغوط، والتزم الصمت بعد الأزمة العنيفة مع إدارة النادي، في صيف العام الجاري.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن إدارة الريال، لا تريد أن تظهر مجددا في موقف ضعف، لأنها تدرك تماما، أن ملاك النادي الباريسي في قطر، سيراهنون بكل قوة على إقناع مبابي بتوقيع عقد جديد.