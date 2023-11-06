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رياضة

أنشيلوتي يهمش دور نجم ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

كشف قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تهميش دور أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يفكر مطلقا في الدفع باللاعب إبراهيم دياز أمام رايو فاليكانو رغم المعاناة الهجومية للفريق وفشله في إحراز أي هدف.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي لم يطلب حتى من دياز أن يجري الإحماء مع باقي اللاعبين، ليستمر على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي دون المشاركة في أي دقيقة.

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وأوضحت أن إبراهيم دياز الذي ظل على مقاعد البدلاء دون مشاركة في 6 مواجهات، سبق أن أثبت نفسه في المباراة الوحيدة التي بدأها بشكل أساسي أمام لاس بالماس، حيث أحرز هدفا، لكن هذا لم يعزز ثقة أنشيلوتي فيه.

وذكرت أن إبراهيم دياز لا يتفوق في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، سوى على داني سيبايوس الذي غاب عن 8 مباريات بسبب الإصابة، والمصابين إيدير ميليتاو أردا جولر.

ولم يمنح أنشيلوتي اهتماما لمساهمة إبراهيم دياز في 15 هدفا مع ميلان بالموسم الماضي خلال 47 مباراة، وهو رقم لم يصل إليه في ريال مدريد بالموسم الماضي سوى فينيسيوس وكريم بنزيما ورودريجو وماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي.

تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو

الدوري الإسباني، تعادل ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا علي ملعب سانتياجو برنابيو. 

أضاع خوسيلو مهاجم ريال مدريد 3 أهداف مؤكدة في شوط المباراة الأول، وسط تألق حارس فريق رايو فاليكانو ديمترفيسكي الذي تصدى لأهداف محققة في شوط المباراة الأول.

وجاء استحواذ الشوط الأول من الجانب المدريدي بشكل كبير لكن دون إحراز أي أهداف.

واستمرت محاولات النادي الملكي في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في الوصول لشباك الخصم.

 

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