الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الشاعر هشام الجخ ضيف برنامج "الحكاية" الليلة

هشام الجخ، فيتو
هشام الجخ، فيتو

 يحل الشاعر هشام الجخ ضيفا ببرنامج "الحكاية"مع الإعلامى عمرو أديب، مساء اليوم الإثنين، عبر شاشة MBC مصر. 

الشاعر هشام الجخ

وفي مفاجأة كبيرة من منظمي حفل ليلة الدموع الذي أُقيم مؤخرا في جدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي لعام 2023، شارك الشاعر  هشام الجخ مقدمًا قصيدته الحزينة “ما تزعليش” وسط تأثر الحضور.

 وقال هشام الجخ للجمهور السعودي: أنتم أصحاب الشعر وأهل الكلمة العربية الأولى.. وشرف كبير مشاركتي معكم.

 

وجاءت كلمات قصيدة متزعليش كالتالي: 

 متزعليش لو جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق وإنه مش بيجيب في سيرتك وإنه عادي لا بان عليه أثر الفراق ولا في ألم ولا في اشتياق حجاش قصيدة كتبها فيها هي دي اللي طلعتي بيها أما هو خلاص نسيكي عادته ولا هيشتريها؟ وإحنا قلنالك زمان مبتسمعيش فمتزعليش ثم هو مكنش نجوى كان بيتأخر عليكي بالساعات وكان مفلس وشكلك يعني مكنش هو كل أصحابك عبوه أهو غار ف داهية وبكرة يركع تحت رجلك بس يمكن كان حنين حبتين حبتين حبتين كان بيسخف عليكي كنتي فين ورايحه فين وجايه فين بس كان بيبان عليه لما اسمك يجي ف الكلام تلمع عينيه بس برضو كان تقيل مكنش بيقدر ظروفك كام مرة قلتي مستحيل ويصور برضو إنه يشوفك متزعليش من قساوة الدنيا وعنادها العجيب أنا كنت فاكر نفسي أقوي من النصيب.

مين كان يقول إن النهاية تكون فشوش؟ أنا لسه فاكر وقفتك وسط البنات فاكر هدومك وابتسامتك والكلام حتى السكات إذا كان فراقنا صحى فيكي كام وجع أنا كل ليله بتدبح من الذكريات أنا عندي ركن بحط فيه كل الحاجات كل القصايد والألم كل البنات جيت أركنك جواه رفض مكفكيش ف متزعليش وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق متصدقيش أنا بس طبعي جعود وبكتم جوا مني مش فاكره نانا وجرحها؟؟؟ طب بان عليا بعدها مش كنت بتنطط وأغني والناس تشوفني تقول حجر ولا أتوجع ولا اتكسر زى الجبل مبنحنيش متصدقيش أنا لما سبتك كل حاجه اتغيرت ريحة الشوارع والدكاكين القديمة والبيوت كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت حسيت كأني نهيت حياتي خنقتها أنا كنت متخانق معاكي وقتها.

 

 مكنتش أقصد اقولك امشي مترجعيش بس أنت كنتي صغيرة مفهمتنيش معرفتش أترجاكي وأنتي بتدبحيني الطبع غلاب وأنت عارفة وكان لازم تعذريني ربوني ع الهيبة والحب بجيبامه وإن البت لما يوم تتقل عليك بالسلامة صدقيهم لو يوم قالولك إني عصبي وإني بعرف أي واحدة قلبي بيغير يوماتي صدقيهم لو قالولك أي كدبة عن حياتي بس إوعي تصدقيهم لو قالولك إنه كان كداب معاكي محبكيش، وإن جم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق متصدقيش.

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 وكانت فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

المطرب طارق الشيخ

 وقدم طارق الشيخ على مسرح الحفل أغنية كتاب حياتي للراحل حسن الأسمر، إذ أعاد إحياءها بأداء أسطوري مميز وسط تفاعل الحضور.

وأطرب المطرب الكبير طارق الشيخ جمهور ومتابعين حفل ليلة الدموع فى كل مكان عندما بدأ فقرته بأغنية شارع الحياة.. وسرعان ما علق المتابعين على أداء طارق الشيخ للأغنية الأولى من فقرته وقال أحد المتابعين: "طارق الشيخ  حلاوة صوتك مش طبيعية.. ايه ياراجل ده ما شاء الله انت عظييييم".

وقالت أخرى: “طارق الشيخ عامل عظمة يا جدعان أقسم بالله"، فيما علق آخر: “طارق الشيخ حتة تقيلة اوي” وقالت أخرى: "أقسم بالله طارق الشيخ عالمي".

المطرب مسلم

وأشعل المطرب مسلم مسرح حفل ليلة الدموع عند أدائه أغنية اتنسيت ومش ندمان  وأغنية  قلب فى الدفاتر التي اقتنص إعجاب الجماهير.. وعلق على الحفل قائلًا مرحب بيكم فى يومنا يوم النكد العالمي..

المطرب أحمد كامل

وافتتح المطرب أحمد كامل سلسلة مطربي حفل ليلة الدموع، وبدأ بأداء أغنيته الشهيرة على عيني ثم تلاها بأغنية قولي.. وأطل بلوك كئيب مرتديًا قميص وبليز وبنطلون باللون الأسود..

وتفاعلت الجماهير مع الأغنيتين التي أداهما أحمد كامل وبالأخص أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “قولي” 

وكان حفل  ليلة الدموع بدأ بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.

 كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر”.

وحمل الحفل عنوان ليلة الدموع ويضم العديد من نجوم الغناء المصري، وهم شيرين، تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.
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الحكاية مع عمرو أديب الشاعر هشام الجخ هشام الجخ

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