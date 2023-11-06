اليوم محافظ الإسماعيلية يتفقد مصابي غزة في مستشفى أبو خليفة

يجرى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد قليل، جولة لتفقد المرضي من مصابي قطاع غزة والتى تستضيفهم مستشفي أبو خليفة للطوارئ.

أبرز المرافقين خلال الزيارة

ويرافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة كل من الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في المحافظة والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة وعدد من القيادات الصحية.

تفقد مصابي غزة بمستشفى العريش

وكان قد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مصابي غزة المتواجدين داخل مستشفى العريش العام وتفقد حالتهم الصحية والخدمة المقدمة لهم.



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بداية الزيارة

وبدأت زيارة وزير الصحة بتفقد مختلف أقسام مستشفى بئر العبد، وزيارة الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أن الوزير يقوم بزيارة مستشفى العريش العام وتفقد وحدات الإسعاف، ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة إلى الجرحى الفلسطينيين، وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة.

وعلي صعيد أخر كشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صادر عنه عن استلام 47 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 421 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.