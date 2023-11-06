فرمان فيتوريا لفتوح وصبحي قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات المونديال

منتخب مصر، استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويبحث فيتوريا حاليًا عن بديل لثنائي الزمالك خاصة بعد قرار مجلس إدارة الأبيض بإيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

Advertisements

وأكد مصدر أن فيتوريا كأي مدرب يبحث عن اللاعبين الجاهزين بفرقهم في الدوري بالإضافة إلى الالتزام داخل الملعب وخارجه من أجل الانضمام للمنتخب.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من تواجد فتوح وصبحي كعضوين دائمين بمعسكرات المنتخب إلا أن هناك نية لاستبعادهما في ظل عدم مشاركتهما اساسي مع نادي الزمالك.

وتابع المصدر: إن فيتوريا لم يعتمد على أحمد فتوح في المباراة السابقة الودية التي أقيمت أمام الجزائر وبالتالي سيكون من السهل استبعاده.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تألق ثلاثي منتخب مصر

ويواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

الحديث هنا عن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

وسجل الثلاثي المصري 19 هدفا في 3 من الدوريات الخمس الكبار في أوروبا في أول 10 جولات فقط؛ ما يكشف القوة الهجومية الكبيرة لنجوم منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 8 أهداف رفقة ليفربول، فيما سجل عمر مرموش في الدوري الألمان 6 أهداف رفقة فرانكفورت، بينما سجل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي 5 أهداف مع نانت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في يناير المقبل، وهو ما يسعد المدرب روي فيتوريا الذي يحلم في التتويج بأول ألقابه مع الفراعنة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



