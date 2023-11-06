الفاو: الغذاء غير الصحي يكلف العالم 10 تريليونات دولار سنويًا

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن الصناعات الغذائية والزراعية تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 10 تريليونات دولار سنويًا من خلال النظم الغذائية غير الصحية والأضرار البيئية ونقص التغذية.

التكاليف الخفية من استهلاك الأطعمة

وأضافت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم الاثنين، أنه يأتي حوالي 70% من هذه التكاليف الخفية من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، ينجم عن ذلك السمنة والأمراض غير المعدية، ما يؤدي إلى تراجع في إنتاجية العمل، وخاصة في البلدان ذات الدخل الأعلى والمتوسط.

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الفاو، فيتو

الفقر وسوء التغذية

وتعرضت صناعة الأغذية العالمية والأسواق الزراعية لتدقيق متزايد بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار، لتتفاقم بذلك أزمة تكاليف المعيشة، التكاليف الخفية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة في مسحها لحوالي 154 دولة لها تأثير غير متناسب على الدول الفقيرة، حيث ترتبط الخسائر بشكل رئيسي بالفقر وسوء التغذية.

تتراوح التكاليف الخفية التي حددتها المنظمة، ما بين 10 و16 تريليون دولار سنويًا، مع 12.7 تريليون دولار كنتيجة محتملة، ويرتبط نحو خمس هذه النفقات بالبيئة، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة والنيتروجين، وتغيير استخدام الأراضي، واستخدام المياه.

مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة

وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» في أكتوبر الماضي، إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، تحديدًا منذ مارس 2021، مدعومًا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

أثر المخاوف بشأن توقعات بتقلص الإمدادات العالمية خلال العام المقبل

وانخفض مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر، مدفوعًا بشكل أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، إلا أن المخاوف بشأن التوقعات بتقلص الإمدادات العالمية خلال العام المقبل 2024، أثرت في إلى انخفاض الأسعار.

توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي للحبوب خلال العام الجاري

يشار إلى أن الفاو أبقت على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق.

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياته في أكتوبر 2023

وقالت «الفاو»، إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر، مسجلًا انخفاضًا مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ 121.3 في سبتمبر الماضي.

10.9% انخفاضًا سنويًا في مؤشر أسعار السلع في أكتوبر

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، نحو 120.6 نقاط في أكتوبر، أي بانخفاض بنسبة 10.9% عن قيمته في السنة السابقة.

التغيرات السعرية في أسعار السلع الرئيسية ومنها الحبوب

وعن التغيرات السعرية في أسعار السلع الرئيسية ومنها الحبوب، تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1 % مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض أسعار الأرز الدولية بنسبة 2 % والقمح بنسبة 1.9 %

كما انخفضت أسعار الأرز الدولية بنسبة 2 % متأثرة بالطلب العالمي السلبي عمومًا على الواردات، بينما انخفضت أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9 %، بفضل الإمدادات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتداد المنافسة بين المصدّرين، وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار الذرة نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتين.