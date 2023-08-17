وفد منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة يزور أسوان (صور)

زار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) محافظة أسوان وذلك برئاسة الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الممارسات الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لتحسين القدرة على التكيف للمجتمعات في مصر العليا والدلتا حيث ألتقى الوفد بمدير مديرية الزراعة المهندسة أماني بدر، بحضور الدكتور يوسف خميس نائب رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، والدكتور أشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع، وأيضًا الينا نواكو المنسق الإداري للمشروع، وكذا الدكتور أحمد حمدى منسق المحافظات، والمهندسة رنا حجازى منسق ميدانى.

Advertisements

وجاء ذلك لاختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع "تعزيز الزراعة مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة " والتي تأتي في إطار المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمانى بدر أن تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وتحقيق التنوع البيولوجى الزراعى يتم عن طريق إنشاء مدارس حقلية للمزارعيين وذلك لإقامة محاصيل وسلالات أفضل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه يضاف لذلك تطوير منظومة الأمن الغذائى عن طريق حفظ المزروعات وتطوير المنتجات الزراعية والألبان، كما تهدف إلى إنشاء مدارس خاصة لمزارعى النخيل للمحافظة على الأنواع المهددة وتطوير إستخدام مخلفات النخيل مثل " الكمبوست ".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.