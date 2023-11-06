الشيطان يعظ، خبير عسكري يكشف خطة نتنياهو لاستغلال الدين في الحرب

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات خاصة لفيتو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطة لكي تأخذ الحرب في إسرائيل طابعا دينيا، واستخدام سفر اشعياء في العدوان علي غزة، بعد فقد الاحتلال توزانه نتيجة عملية طوفان الأقصي والتي حققت خسائر كبيرة.

وتابع الشهاوي: كُسرت هيبة الجيش الإسرائيلي الذي كان يدعي أنه جيش لا يهزم، حتي أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصبحت لا ثق في قادتها العسكريين، ونتيجة لذلك نتنياهو يحاول تحويل هذه الحرب إلر حرب دينية بين إسرائيل وحركات المقاومة في فلسطين بهدف أن يوفر الغرب الدعم غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحاملتي طائرات وغواصة أوهايو النووية، بالإضافة إلى الدول الغربية أيضا بإمكانيات تصل إلى 51 سفينة حربية موجودة في البحر المتوسط والبحر الأحمر لصالح إسرائيل، ولكن الصراع في فلسطين ليس صراعا دينيا ولكنه صراع لأخذ الحق.

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وتابع " الأربعاء الماضي وبعد مرور 16 يوما على القصف خرج نتنياهو بخطاب موجه للشعب الإسرائيلي من عملية طوفان الأقصي أكد علي الجيش الإسرائيلي بشن عمليات الاجتياح البري ضد قطاع غزة وتحقيق ما يعرف بنبوءة إشعياء، مخاطبا الإسرائيليين في نهاية حديثه بأنهم سيرون نبوءة إشعياء في كتاب التوراة ضد المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الشهاوي معنى نبوءة إشعياء ولماذا يسعى لتحويل الحرب إلى دينية قائلا إن اسرائيل انهزمت سياسيًا وتريد أن تجمع الغرب والجبهة الداخلية بمقولة أنها حرب دينية حتى يسيطر على الاستقطابات في المجتمع الإسرائيلي كما يذكر الحرب بين النور والظلام معنيَا أن النور هم اسرائيل والدول الغربية والظلام هم حركات المقاومة الفلسطينية والعرب ايضا.

سفر نبوءة إشعياء، هو أحد أسفار العهد القديم وجزء من الكتاب المقدس الذي يقدم العديد من النبوءات حول مستقبل الشعب اليهودي، وتزعم نبوءة اشعياء انتصار اسرائيل وتمجيدها في المستقبل، وفي هذه النبوءة في الإصحاح 42 من سفر إشعياء يصف الله اسرائيل بأنها أمة النور وأنهم سيجلبون العدالة، كل ذلك في إطار رفع الروح المعنوية وحشد الشعب الإسرائيلي خلفة.

وبحسب نبوءة اشعياء (كتاب اليهود المقدس) أن اسرائيل ستكون نورَا يترك كل الأمم في ظلام وستكون اسرائيل قوة تنشر العدالة والسلام والرخاء في جميع أنحاء العالم، كل ذلك لأنه انهزم سياسيا وعسكريا وهناك عدد غير مسبوق من القتلى وهناك رهائن يصلوا الي 240 رهينة واسير لدي رجال المقاومة الفلسطينية ويتواجدون في الأنفاق، ففي هذه الحالة عندما يكون الشعب مهزوم فهو يلجأ الي الغيبيات والنبوءات والتمائم والدين ليهرب من الواقع الذي قامت به رجال المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى والتي استطاعت أن تهزم اسرائيل في يوم 7 أكتوبر.