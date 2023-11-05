الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

آثار الملك توت عنخ
آثار الملك توت عنخ آمون بمتحف شرم الشيخ،فيتو

يعرض متحف شرم الشيخ بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وذلك تزامنا مع الذكري 101 لاكتشاف المقبرة علي يد عالم الآثار الإنجليزي هيوارد كارتر.

ويعرض متحف شرم الشيخ قطعة «كنانة أقواس» وهي تصور الملك توت عنخ آمون وهو في حملات الصيد يصطاد الحيوانات بالقوس والنشاب، كما كان ثمة أدوات صيد وجدت في قبر الملك، مثل الأقواس والسهام من مختلف الأنواع، وطرز من أوتار الأقواس.

كنانة قوس توت عنخ آمون

وتتميز كنانة قوس توت عنخ آمون بأطراف من الفياني علي شكل رأس أسد، وزخرفت على كل من وجهيها بمناظر منقوشة على رقائق الذهب ويرى الملك هنا معتلي مركبته، مصحوبا بكلابه المدربة، حيث يصوب سهامه نحو ظبي ووعل ومن حول الحواف تجري سطور هيروغليفية بأسماء الملك وألقابه.

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وعثرعلى مروحه مذهبة بالقرب من جسد الملك في غرفة دفن الملك توت عنخ آمون ويقال أن "الملك الصبي" كان محبًا لاصطياد النعام في الصحراء، كما وجدت نقوش يظهر فيها الملك توت عنخ آمون يصطاد النعام، وهو من الطيور الهامة في مصر القديمة، وكان يتم التنافس على ريش وبيض النعام، فكان يعتبر صيده من الرياضات الملكية التي توحي بسيطرة الملك على الطبيعة.

مروحة توت عنخ آمون 

كما عثر بمقبرة الملك توت عنخ امون علي مروحة من الذهب في اطرفها ثقوب لتثبيت ريش النعام ولها مقبض على شكل زهرة اللوتس وقد نقش عليها احد مغامرات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهو يصطاد مستخدما العربة والكلاب المدربة هذا في احدى الوجهين اما الوجهة الاخر فيعود الملك مظفرا بالغنيمة..

أول مكتشف لمقبرة توت عنخ آمون

وأكد الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، أن هناك قصة لا يعلمها الكثيرون من الناس وهى أن الفضل الحقيقى أو السبب الحقيقى فى اكتشافها كان لصبى يبلغ آنذاك 12 سنة، وكانت مهمته نقل الماء للعاملين فى موقع العمل، واسمه "حسين عبد الرسول"، اكتشف فتحة المقبرة حين كان ينزل "زير" مياه من على ظهر الحمار.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، بعد ذلك ذهب حسين عبد الرسول إلى كارتر ليخبره بما عثر عليه، وحسين عبد الرسول ينتمى لعائلة عبد الرسول الشهيرة التى كشفت خبيئة المومياوات.

وحول ما قام به هوارد كارتر مع حسين عبد الرسول هو أن "كارتر" ألبس "حسين" عقدا من مقتنيات الملك الفرعونى توت عنخ آمون وقام بتصويره، وظل حسين عبد الرسول طيلة حياته يكتفى بأن يظهر صورته للسائحين وهو يرتدى قلادة الملك الذهبى.

 

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