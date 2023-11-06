الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير الاتصالات يتفقد ويفتتح مكاتب بريد بالقليوبية غدا

عمرو طلعت وزير الاتصالات،
عمرو طلعت وزير الاتصالات، فيتو

يجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية زيارة لمحافظة القليوبية غدا الثلاثاء يجرى خلالها جولة فى مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى  .

ويأتي ذلك بحضور النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والمهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات. 

Advertisements

وقال النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان في تصريحات إعلامية أن جولة وزير الاتصالات في محافظة القليوبية ستبدأ من مدينة شبين القناطر حيث يتفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب  وكفر شبين ثم يتوجه الى مدينة طوخ حيث يتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وبعد ذلك يتوجه إلى قرية ترسا بطوخ أيضا لافتتاح مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم إنشاؤه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات ايضا.

بعد ذلك يتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ثم يتفقد مركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 ويتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمرو طلعت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

صبحي والهجان يشهدان اللقاء الحواري لشباب القليوبية بشعار "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"

وكيل شباب القليوبية: تنفيذ 118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع بتكلفة 214 مليونا

أوقاف القليوبية تفتتح مسجدا جديدا بالعبور

ضبط 8 مسابك ومصانع ألومنيوم بدون ترخيص في القليوبية

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

تقارير تكشف وجهة أسوريو القادمة بعد رحيله عن تدريب الزمالك

رسميًا، أوروبا تعترف بمخططاتها في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

فرمان فيتوريا لفتوح وصبحي قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات المونديال

فرمان الخطيب يؤمن استمرار خالد بيبو في منصبه بالأهلي

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أزمات سد النهضة والسودان الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق الأبيض.. مشوار أوسوريو مع الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

المزيد
الجريدة الرسمية