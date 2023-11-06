الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

غزة اليوم ، انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، قائلة إنه فقد مصداقيته بشأن حماية المدنيين والأبرياء في غزة.

الخارجية الفلسطينية تنتقد المجتمع الدولي 

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها اليوم الإثنين:"إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقّى له من مصداقية بشأن تحمل مسئولياته، وقدرته على إجبار إسرائيل على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة".

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:" أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية بشأن حماية المدنيين، وتحرير أكثر من مليوني فلسطيني تختطفهم كرهائن، وهم إجمالا مئة ألف ضعف أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أنها تشعر بالأسف إزاء تركيز المجتمع الدولي على تحرير الرهائن الإسرائيلية ونسيان الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها:" عندما تتحدث بعض الدول عن العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، بينما يتم تجاهل قضية تحرير 2.400 مليون فلسطيني تختطفهم دولة الاحتلال، وتنتقم منهم وتتعامل معهم كأقل من البشر، من خلال القصف العشوائي المدمر الذي يطال كل مكان في قطاع غزة دون استثناء."

Advertisements

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى  أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين بالأساس، ما يخلق حالة غير مسبوقة من الذعر والخوف لدى المواطنين خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها  إلى أن جيش الاحتلال يدفع المواطنين إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أولا، ومن الجنوب إلى دول أخرى ثانيا، بما يعيد إلى أذهاننا تاريخ النكبة من جديد، في نكبة جديدة في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل حاليًا وتعمقها على سمع العالم أجمع وبصره.

txt

الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء في غزة خلال 5 أيام

txt

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، وقصف عنيف على القطاع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزة اليوم غزة وزارة الخارجية الفلسطينية قطاع غزة الرهائن الإسرائيلية العدوان الاسرائيلي علي غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء في غزة خلال 5 أيام

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، وقصف عنيف على القطاع

رغم تعليق عمليات إجلاء الجرحى، الشرقية تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي غزة (صور)

ارتفاع عدد قتلى الأونروا إلى 88 موظفا في غزة

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

تقارير تكشف وجهة أسوريو القادمة بعد رحيله عن تدريب الزمالك

لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

رسميًا، أوروبا تعترف بمخططاتها في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

فرمان الخطيب يؤمن استمرار خالد بيبو في منصبه بالأهلي

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أزمات سد النهضة والسودان الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق الأبيض.. مشوار أوسوريو مع الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

المزيد
الجريدة الرسمية