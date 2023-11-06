الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية

غزة اليوم ، انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، قائلة إنه فقد مصداقيته بشأن حماية المدنيين والأبرياء في غزة.

الخارجية الفلسطينية تنتقد المجتمع الدولي

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها اليوم الإثنين:"إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقّى له من مصداقية بشأن تحمل مسئولياته، وقدرته على إجبار إسرائيل على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة".

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:" أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية بشأن حماية المدنيين، وتحرير أكثر من مليوني فلسطيني تختطفهم كرهائن، وهم إجمالا مئة ألف ضعف أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أنها تشعر بالأسف إزاء تركيز المجتمع الدولي على تحرير الرهائن الإسرائيلية ونسيان الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها:" عندما تتحدث بعض الدول عن العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين، بينما يتم تجاهل قضية تحرير 2.400 مليون فلسطيني تختطفهم دولة الاحتلال، وتنتقم منهم وتتعامل معهم كأقل من البشر، من خلال القصف العشوائي المدمر الذي يطال كل مكان في قطاع غزة دون استثناء."

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العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين بالأساس، ما يخلق حالة غير مسبوقة من الذعر والخوف لدى المواطنين خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن جيش الاحتلال يدفع المواطنين إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أولا، ومن الجنوب إلى دول أخرى ثانيا، بما يعيد إلى أذهاننا تاريخ النكبة من جديد، في نكبة جديدة في قطاع غزة تقوم بها إسرائيل حاليًا وتعمقها على سمع العالم أجمع وبصره.