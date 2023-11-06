رغم تعليق عمليات إجلاء الجرحى، الشرقية تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي غزة (صور)

استعدت مستشفيات الشرقية لاستقبال الجرحي الفلسطينيين ورفعت المحافظة الساعات الماضية حالة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس والأحرار التعليمى والصالحية الجديدة وغيرها.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية



وأعلنت صحة الشرقية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية بجانب مرفق إسعاف الشرقية مشيرة إلي توافر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ بجانب دعم مستشفيات شمال سيناء بعدد من أطباء المحافظة.

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وأكدت المديرية توافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.



رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



وأعلن مرفق إسعاف الشرقية عن جاهزيته لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مستشفيات المحافظة.

وأعلنت محافظة الشرقية أنه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.



رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



في ذات السياق تفقد الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامنًا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



وتفقد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل وزارة الصحة يرافقهما الدكتورسامح حسين مدير عام المستشفى، خلال الزيارة التي استغرقت أكثر من 5 ساعات، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وتوافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، وتم التأكد من عمل التوسعات اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد أسرة رعاية الطوارئ.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



كما تم مناقشة بعض المقترحات التي تساهم في الاستغلال الأمثل لقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة القدرة الاستيعابية له، حيث يصل متوسط تردد الحالات علي القسم 1500 مواطن، خلال أيام استقبال الحوادث بالمستشفى، وتم التوجيه بزيادة مواعيد العيادات المسائية بالمستشفى وفقًا لمؤشرات التردد.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



كما تم المرور على قسم الكلى الصناعي، والذي يسع لنحو 31 ماكينة ويخدم 101 مريض كلى.

وتم الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تم المرور على وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والتي تسع لنحو 8 أسرة، ومناقشة إجراء بعض التوسعات بها لزيادة القدرة الاستيعابية، كما تم تفقد عناية القلب والتي تسع لنحو 8 أسرة.

كما تفقد رئيس الهيئة ووكيل وزارة الصحة قسم الكبد والجهاز الهضمي، ووحدات الرعاية التي تسع 14 سرير، والإفاقة التي تسع لنحو 5 اسرة، ووحدة المناظير بالقسم، والتوجيه ببعض الملاحظات والمقترحات منها استبدال موقع وحدة الرعاية بالإفاقة والمناظير بما يتناسب مع معايير الجودة، كما تم تفقد أعمال التطوير الجارية بالأقسام الطبية منها قسم الجراحة بالدور الرابع، والمكون من 11 غرفة بقوة 33 سرير، وتفقد الأعمال المستجدة بالدور الثالث لتطوير العناية المتوسطة بالمستشفى.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع، بمكتب مدير المستشفى لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالمستشفى، وتم التأكيد على أهمية تعظيم جودة الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث مثل جراحات القلب المفتوح، مع إجراء المناظير الجراحية للمرضى بكفاءة عالية، كما تم مناقشة خطة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



وإجراءات التعاقد مع شركات الصيانة، كما تم التأكيد على مراجعة التشخيص الطبي للحالات من قبل الاستشاري أو الأخصائي قبل إجراء الأشعات اللازمة لهم مثل المقطعية وغيرها، وتم مراجعة لست العمليات الجراحية الشهرية في التخصصات الطبية المختلفة بالمستشفى، ومناقشة المستحقات المالية لها من قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات التأمين الصحي، وأي مديونيات لدي الشركات.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



وتم مناقشة مشروعات التطوير لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى ومراجعة كافة البنود بها من الأعمال الكهروميكانيكية ورفع كفاءة أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والأرضيات والدهانات، ومناقشة الأعمال الإضافية والمستحدثة بها.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي أن مستشفى الأحرارهي صرح طبي كبير لمحافظة الشرقية، ويحظى باهتمام كبير من وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية، حيث أنه ظهير لمستشفيات محافظة الشرقية بالكامل، بجانب مستشفي الزقازيق العام، والمستشفيات الجامعية.

تعليق عمليات إجلاء الجرحي الفلسطينيين من معبر رفح

وقال مصدر طبي في وقت سابق إن عمليات إجلاء المصابين من سكان غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح إلى داخل مصر علقت منذ السبت الماضي.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية،فيتو



قصف سيارة إسعاف

كما أوضح المصدر، أن تعليق الإجلاء جاء بعد قصف الطيران الصهيونى يوم الجمعة الماضي لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين.