الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء في غزة خلال 5 أيام
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، عن تعرض 50 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة للقصف.
80 موظفًا قُتلوا
وأضافت وكالة الأونروا، اليوم الإثنين، أن أكثر من 80 موظفًا قُتلوا، لافتة إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل غزة منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.
وأكدت أن النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى أن المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر.
الوضع سيكون أكثر من كارثي
وأشارت الأونروا إلى أن الوقود سينفد تمامًا خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الأونروا فيليب لازاريني، إن الخسائر تمثل أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في أي مكان في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.
تقديم المساعدة الإنسانية
وأشادت الأونروا بموظفيها وسلطت الضوء على كيفية "مواصلتهم العمل بلا كلل لتقديم المساعدة الإنسانية" على الرغم من الخسائر والنزوح الذي يعانون منه في غزة.
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