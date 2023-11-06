علاج الزغطة، تناول الزنجبيل وزيت الزيتون
علاج الزغطة، قد يمثل للبعض شرب المزيد من الماء، إلا أن هذه الحيلة والعلاج لا يجدي نفعا مع الكثيرين، والزغطة هي تشنج عضلي لا إرادي للحجاب الحاجز، وهو العضل الذي يفصل بين الصدر والبطن، ويحدث هذا التشنج بشكل مفاجئ وعشوائي، ويتسبب في انغلاق الحبال الصوتية، مما ينتج عنه الصوت المميز للزغطة، والذي يسبب إزعاجا شديدا لصاحبه، وأحيانا يسبب الإحراج، بسبب عدم القدرة على السيطرة عليها.
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، الى أن الزغطة قد تستمر عادة لبضع دقائق فقط، ولكنها قد تستمر لفترة أطول في بعض الحالات، وفي بعض الحالات النادرة، قد تستمر الزغطة لعدة أسابيع أو أشهر، وهي حالة تعرف باسم الزغطة المزمنة.
أسباب الزغطة
وأضاف استشاري الأمراض الباطنة أن هناك العديد من الأسباب للزغطة، منها:
الإفراط في تناول الطعام أو الشراب، خاصةً الأطعمة أو المشروبات الغازية أو الكحولية.
التعرض للبرد أو الجفاف.
التهيج أو الالتهاب في الحجاب الحاجز أو العصب المبهم، وهو العصب الذي يتحكم في الحجاب الحاجز.
بعض الأدوية، مثل الأدوية المهدئة أو أدوية التخدير.
بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد أو البنكرياس.
في بعض الحالات، قد تكون الزغطة علامة على حالة طبية خطيرة، مثل:
تلف الدماغ أو النخاع الشوكي.
تلف الأعصاب.
اضطرابات الغدة الدرقية.
اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والأمعاء أو القرحة الهضمية.
إذا استمرت الزغطة لأكثر من 48 ساعة، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الألم أو الغثيان أو القيء، فمن المهم استشارة الطبيب.
علاج الزغطة في البيت
وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في إيقاف الزغطة، مثل:
شرب كوب من الماء الدافئ أو الماء البارد.
تناول ملعقة صغيرة من السكر أو العسل.
حبس النفس لمدة 30 ثانية
تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل
شرب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
شد عضلات البطن
الضغط على نقطة معينة على الرقبة
وأضافت أنه فيما يلي بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة بالزغطة:
تناول الطعام والشراب ببطء
تجنب الأطعمة أو المشروبات الغازية
تجنب الأطعمة الدهنية أو الحمضية
التوقف عن التدخين
التقليل من شرب الكحول
تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيب
إذا كنت تعاني من الزغطة، فمن المهم استشارة الطبيب في الحالات التالية:
اذا استمرت الزغطة لأكثر من 48 ساعة
اذا كانت الزغطة شديدة أو مؤلمة
اذا ظهرت مع أعراض أخرى، مثل الغثيان أو القيء أو صعوبة التنفس.
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