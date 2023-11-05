علاج التهاب المهبل والحكة، والأعراض ونصائح للوقاية

علاج التهاب المهبل والحكة، من الأمور التي تبحث عنها كل امرأة تعاني من هذه المشكلة المزعجة، والتهاب المهبل والحكة يمكن أن تسببه مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات، والتي يجب أن تلفت لها المرأة؛ حتى يمكنها أن تعالجها سريعا، وفي نفس الوقت، حتى يمكنها الوقاية منه، ولا تتعرض للإصابة بها من جديد.

أسباب الإصابة بالتهاب المهبل

وأشارت الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالتهاب المهبل والحكة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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العدوى البكتيرية

التهاب المهبل البكتيري هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المهبل، وهو ينتج عن نمو مفرط للبكتيريا الطبيعية التي تعيش في المهبل. يمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية، أو تغيرات في النظام الغذائي، أو ممارسة الجنس إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المهبل البكتيري.

العدوى الفطرية

عدوى الخميرة هي نوع آخر من التهاب المهبل الشائع، وهو ينتج عن نمو مفرط للفطريات التي تعيش بشكل طبيعي في المهبل. يمكن أن تؤدي التغيرات في النظام الغذائي، أو استخدام المضادات الحيوية، أو الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الخميرة.

العدوى المنقولة جنسيًا

يمكن أن تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الكلاميديا أو السيلان، التهاب المهبل.

رد فعل تحسسي

يمكن أن يسبب رد الفعل التحسسي تجاه الصابون، أو الغسول، أو منتجات منع الحمل، أو المواد الأخرى التهاب المهبل.

التهاب المهبل الضموري

يحدث التهاب المهبل الضموري عندما ينخفض ​​إنتاج هرمون الاستروجين في المهبل. يمكن أن يحدث هذا بعد انقطاع الطمث أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

أعراض التهاب المهبل والحكة

وأضافت استشاري أمراض النساء والتوليد أنه يمكن أن تتراوح أعراض التهاب المهبل من خفيفة إلى شديدة، وقد تشمل ما يلي:

إفرازات مهبلية غير طبيعية، مثل الإفرازات البيضاء أو الصفراء أو الخضراء أو الرمادي، مع الزيادة في الكمية أو التغيير في اللون أو الرائحة

ألم أو حرقة عند التبول

ألم أو تورم في منطقة الحوض

حكة أو حرقان في المهبل

ألم أو حرقة أثناء الجماع

نزيف مهبلي خفيف

التهابات المهبل وعلاجها

علاج التهاب المهبل والحكة

وأوضحت استشاري أمراض النساء والتوليد أن علاج التهاب المهبل والحكة، يتم بناءً على السبب الكامن وراءه في معظم الحالات، ويمكن علاج التهاب المهبل بنجاح باستخدام الأدوية المضادة للبكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات.

واستعرضت استشاري أمراض النساء والتوليد، فيما يلي بعض العلاجات الشائعة لالتهاب المهبل والحكة

الالتهابات الفطرية

تُعد التهابات المهبل الفطرية السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المهبل، ويمكن علاجها باستخدام الأدوية المضادة للفطريات، مثل الكريمات أو التحاميل أو الأقراص المهبلية.

الالتهابات البكتيرية

تُعد التهابات المهبل البكتيرية سببًا آخر شائعًا لالتهاب المهبل. يمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية، مثل الأقراص أو الكريمات المهبلية. في بعض الحالات.

الالتهابات الفيروسية

تُعد التهابات المهبل الفيروسية أقل شيوعًا من التهابات المهبل البكتيرية أو الفطرية، يمكن علاجها باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، مثل الكريمات أو الأقراص المهبلية.

نصائح للوقاية من التهابات المهبل

وقدمت استشاري أمراض النساء والتوليد فيما يلي بعض النصائح للوقاية من التهابات المهبل:

ارتدِ ملابس داخلية قطنية فضفاضة.

تجنبي استخدام الصابون المعطر، أو غسول الجسم في منطقة المهبل.

اغسلي منطقة المهبل بالماء فقط بعد التبول أو الجماع.

إذا كنتِ تستخدمين حبوب منع الحمل، فتحدثي إلى طبيبك حول إمكانية تغيير نوع حبوب منع الحمل.