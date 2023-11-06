عهد التميمي، أيقونة المقاومة الفلسطينية التي صفعت الاحتلال على وجهه

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، المشهورة بأيقونة المقاومة الفلسطينية خلال عملية دهم لمنزلها في شمال رام الله.

اعتقال عهد التميمي في القدس

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير اليوم الاثنين تغريدة على موقع إكس، علق فيها على نبأ اعتقال عهد التميمي، شامتا" كل الاحترام لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتقلوا ناشطة حقوق الإنسان عهد التميمي والتي اتهمت في السابق بضرب جنود من جيش الاحتلال، ومنذ اندلاع الحرب وهي تعلن تضامنها ودعمها عبر شبكات التواصل".

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأضافت الوكالة وفا في تقريرها أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز المعلومات عن عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية، والتي ولدت في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي برزت إعلاميا منذ كانت طفلة.

من هي عهد التميمي صاحبة أشهر كف على وجه جنود الاحتلال

واشتهرت عهد التميمي منذ قيامها بتحدي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح.

منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

وهي في الـ 14 من عمرها انتشر مقطع مصور لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين.

اقرأ أيضا:

وفي آواخر عام 2017، انتشر مقطع مصور آخر تظهر خلاله وهي تصفع جنديا إسرائيليا، عادت عهد التميمي (وعمرها 16 عاما) لتتصدر صفحات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لتصديها للجنود، وقد أظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع صفعها لجنديين مسلحين، الأمر الذي أدى إلى اعتقالها فجر ذلك اليوم من منزلها.

عهد التميمي، فيتو

وأُرسلت عهد ووالدتها إلى سجن شارون الإسرائيلي حيث سجنتا طيلة ثمانية أشهر، وأُطلق سراحهما بعد ذلك في يوليو 2018 وأرسلتا إلى قرية النبي صالح.

وفي ذلك الوقت، كانت عهد التميمي لا تزال طالبة في الثانوية العامة بالفرع الأدبي في مدرسة البيرة الثانوية للبنات.

وحاليا، وتدرس الناشطة الفلسطينية، البالغة من العمر 22 عاما، في جامعة "بيرزيت".

وقد أصبحت عهد التميمي رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.