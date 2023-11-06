الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام القوة الجوية بأبطال آسيا

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

أبطال آسيا،أعلن البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن التشكيل الرسمي في مباراة اليوم ضد القوة الجوية العراقي.

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، لمواجهة هامة وقوية، في بطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه القوة الجوية العراقي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البطولة.

 

يتصدر نادي الاتحاد، جدول ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسباهان ثالثا بنفس الرصيد، وأجمك الأوزبكي أخيرا بدون أي نقاط.

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وسبق أن تواجه الاتحاد مع القوة الجوية، في مباراة واحدة فقط، نجح العميد في حسمها لصالحه بهدف نظيف، سجله عبد الرزاق حمد الله، خلال المواجهة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من البطولة الآسيوية.

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد القوة الجوية العراقي


حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: بامسعود، هوساوي، كادش، مدالله

خط الوسط الدفاعي: كانتي، الغامدي

الوسط الهجومي: كمارا، رومارينهو، جوتا

في الهجوم: بنزيما

ووقع نادي اتحاد جدة في فخ الهزيمة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم، بهدف دون رد.

وأشارت تقارير سعودية إلى وجود نية لإقالة المدير الفني لنادي الاتحاد نونو سانتو، وأكدت أنها باتت قريبة.


وفي حال أقيل سانتو كشفت تقارير سعودية أن الأقرب هو الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.

 

 كما يعتبر الإنجليزي جراهام بوتر المقال مؤخرًا من تشيلسي، وصانع صحوة برايتون في الدوري الإنجليزي، أبرز المرشحين أيضا لخلافة سانتو الذي صنعه اسمه في البريميرليج.

 

وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

 

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره القوة الجوية، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

 

كان فريق الشباب السعودي خطف فوزا غاليا من نظيره فريق اتحاد جدة، بهدف دون رد، خلال لقاء الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، في كلاسيكو ناري  ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2024.

 

وأحرز كارلوس جونيور هدف الشباب السعودي في الدقيقة 14 من المباراة 

 

 

أبطال آسيا اتحاد جدة القوة الجوية العراقي دوري أبطال آسيا

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