أسباب اختفاء السيارات الجديدة موديل 2024 من السوق المحلي
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات: إن سوق السيارات يشهد حالة من عدم الاستقرار وارتفاعا مستمرا في الأسعار منذ بداية من 2023، مما تسبب في عدم توفير موديلات 2024 واختفاء موديلات أخرى.
وأوضح خالد سعد، أن قطاع السيارات مر بالعديد من الأزمات من فيروس كورونا وحروب أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية عالميًا، مما أدى إلى خفض معدل الإنتاج وتقليص حصة الوردات لمختلف الدول.
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن زيادة الأسعار بالموديلات الجديدة جعلت الجميع يتجه نحو سوق السيارات المستعملة، وتسبب في زيادة الطلب وبداية نقص المعروض وتعسر سوق المستعمل في سد احتياجات المواطنين المتزايدة، وأدى إلى زيادة في أسعار السيارات المستعملة.
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