الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت تقارير إخبارية  بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الطب النفسي في قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال أيضًا محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأشارت التقارير الإخبارية، إلى تجدد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في محيط غلاف قطاع غزة ، وسط غارات إسرائيلية عنيفة علي القطاع،ـوذلك حسبما أفادت  عدة تقارير اخبارية.

 وجاء ذلك بعدما تصدر مشهد بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمة له عن الواقع الحالي الذي يعانيه سكان قطاع غزة، منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بسبب انهياره وبكائه في كلمة بثت على الهواء مباشرة.

الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال

وانهار اشتية، خلال كلمته التي قال فيها: "في غزة، الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم، أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول: عمره 7 سنوات أبيضاني وحلو.. سماح اشترت فستان العرس، وبيوم عرسها استشهدت وألبسوها كفنًا أبيض بدلا من فستان العرس".

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أطفال دفنوا تحت الركام

وتابع اشتية: "أطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم ليتم التعرف على جثامينهم، والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها، خلوني أشوفهم".

هيروشيما في غزة

وأضاف أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعشرة آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح.. أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية.. هذا المتعطش للدم يريد القتل من أجل القتل".

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