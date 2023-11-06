وزير إسرائيلي يعترف بصعوبة المواجهة مع كتائب القسام

الهجوم البري على غزة، اعترف الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ، جدعون ساعر، اليوم الإثنين، عن صعوبة المواجهة مع كتائب القسام.

مفاوضات إسرائيلية من أجل إطلاق سراح الأسرى

وقال جدعون ساعر، في حديثه مع أحد وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن المفاوضات مستمرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "نحن نقاتل ضد عدو عنيد مصمم على القتال، مشيرا إلى أن المعركة لم يتم تحديدها، مضيفا:"أعتقد أن الشيء الرئيسي لا يزال أمامنا، ونحن بحاجة إلى الهدوء والصبر والتصميم".

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وتابع: "نحن في المرحلة الثانية، ولكن بعد الغارة الجوية نحن في مرحلة المناورة البرية داخل مدينة غزة نفسها، نحن في مرحلة معارك صعبة جدا".

وأضاف ساعر: "نحن أمام حملة طويلة، ومن الممكن أن تتغير خصائصها خلالها.. يجب أن نواصل الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها.. لا يمكن أن نوقف الحرب قبل أن نحققها".

وفيما يتعلق بموضوع الأسرى قال: "لا يوجد حاليا بديل أفضل في هذا الصدد أيضا.. المفاوضات مستمرة طوال الوقت.. نهج السنوار يرى في الأسرى ورقة، وليس لديه رغبة في الوقت الراهن في إطلاق سراحهم، وأنا لا أرى، حتى في ضوء هذا الهدف، بديلًا لتكثيف الضغط العسكري من أجل إحداث تغيير في موقف السنوار وحماس”.

وأكد الوزير الإسرائيلي: "نحن ملتزمون بهدف عودتهم.. ليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الهدف، وفي الوقت نفسه يجب أن نفهم من الذي نقاتل ضده".

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول بحكومة الاحتلال: أن وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتًا وبعد ذلك سيتم مواصلة العمليات ضد حماس.

وزعم المسئول الإسرائيلي، أن الهجوم البري على غزة ساهم في الحصول على معلومات بشأن الأسرى.

حياة الأسرى الإسرائيليين

وأكد المسئول الإسرائيلي، أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية لجيش الاحتلال والاستخبارات تؤكد أن معظم الرهائن على قيد الحياة.