الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير إسرائيلي يعترف بصعوبة المواجهة مع كتائب القسام

الهجوم البري على
الهجوم البري على غزة، فيتو

الهجوم البري على غزة، اعترف الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ، جدعون ساعر، اليوم الإثنين، عن صعوبة المواجهة مع كتائب القسام.

مفاوضات إسرائيلية من أجل إطلاق سراح الأسرى 

وقال جدعون ساعر، في حديثه مع أحد وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن المفاوضات مستمرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
 وأضاف الوزير الإسرائيلي: "نحن نقاتل ضد عدو عنيد مصمم على القتال، مشيرا إلى أن المعركة لم يتم تحديدها، مضيفا:"أعتقد أن الشيء الرئيسي لا يزال أمامنا، ونحن بحاجة إلى الهدوء والصبر والتصميم".

Advertisements

وتابع: "نحن في المرحلة الثانية، ولكن بعد الغارة الجوية نحن في مرحلة المناورة البرية داخل مدينة غزة نفسها، نحن في مرحلة معارك صعبة جدا".

وأضاف ساعر: "نحن أمام حملة طويلة، ومن الممكن أن تتغير خصائصها خلالها.. يجب أن نواصل الحملة حتى تحقيق الأهداف التي وضعناها.. لا يمكن أن نوقف الحرب قبل أن نحققها".

وفيما يتعلق بموضوع الأسرى قال: "لا يوجد حاليا بديل أفضل في هذا الصدد أيضا.. المفاوضات مستمرة طوال الوقت.. نهج السنوار يرى في الأسرى ورقة، وليس لديه رغبة في الوقت الراهن في إطلاق سراحهم، وأنا لا أرى، حتى في ضوء هذا الهدف، بديلًا لتكثيف الضغط العسكري من أجل إحداث تغيير في موقف السنوار وحماس”.

وأكد الوزير الإسرائيلي: "نحن ملتزمون بهدف عودتهم.. ليس لدينا أي نية للتخلي عن هذا الهدف، وفي الوقت نفسه يجب أن نفهم من الذي نقاتل ضده".

وفي السياق ذاته ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول بحكومة الاحتلال: أن  وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتًا وبعد ذلك سيتم مواصلة العمليات ضد حماس.

وزعم المسئول الإسرائيلي، أن الهجوم البري  على  غزة ساهم في الحصول على معلومات بشأن الأسرى.

حياة الأسرى الإسرائيليين 

وأكد المسئول الإسرائيلي، أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية لجيش الاحتلال والاستخبارات تؤكد أن معظم الرهائن على قيد الحياة.

txt

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

txt

سقوط صواريخ القسام في تل أبيب، وسيارات الإسعاف الإسرائيلية تتحرك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة غزة كتائب القسام حماس الاسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين في غزة

كتائب القسام تدمر دبابة ثالثة في الهجوم البري على غزة

كتائب القسام توقف تقدم قوات الاحتلال في الهجوم البري على غزة

رئيس حماس: إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة في الهجوم البري على غزة والحركة مستعدة للتفاوض

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية