أول تعليق من رئيس الوزراء الفلسطيني على تصريح الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة بإلغاء يوم الطفل العالمي ونشر صور أطفال غزة.

ضرب غزة بالنووي

وتعليقا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي قال اشتية إنه أراد تحويل غزة إلى هيروشيما.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وهي من ضمن الـ9 دول النووية في العالم.

وأوضح سمير فرج لفيتو، أن إسرائيل لديها أسلحة نووية تكتيكية وتمتلك رؤوس نووية كبيرة، وهي من الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية.

Advertisements

وأكد سمير فرج أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي في ضرب قطاع غزة مطلقا، لأن مساحة القطاع صغيرة وتل أبيب ستتضرر من ذلك.

وأشار إلى أن التلويح أو التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة هدفه ترهيب المقاومة الفلسطينية ليس أكثر، موضحا أنها في حال استخدامه ستعرض نفسها لعقاب المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه أنه تم إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.