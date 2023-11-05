السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يستقبل قنصل سفارة سلوفاكيا (صور)

استقبل اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، قنصل سفارة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، وذلك بمكتبة مصر العامة؛ من أجل التنسيق والإعداد للاحتفال بيوم التبادل الثقافي بين الجانبين.

أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال

وذلك بحضور مدير العلاقات الخارجية بمحافظة الإسماعيلية ومدير مكتبة مصر العامة.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

وتفقدت القنصل القاعات المختلفة لمكتبة مصر العامة وقاعة المسرح والمنطقة الخضراء ومنطقة الأطفال، مشيدة بالدور الهام للمكتبة وما لمسته من أنشطة ثقافية وترفيهية مختلفة للأطفال، ناقلة تحيات سفير جمهورية سلوفاكيا وسعادته بإقامة يوم للتبادل الثقافي بين رحاب محافظة الإسماعيلية لما تتميز به من مناخ معتدل ومسطحات خضراء.

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جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

روابط دبلوماسية عميقة بين البلدين

ورحب السكرتير العام المساعد للمحافظة بقنصل سفارة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، ناقلًا تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مشيرًا إلى الروابط الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين منذ نشأة جمهورية سلوفاكيا وحتى الوقت الحاضر.

اليوم الثقافي السلوفاكي

ومن الجدير ذكره، أن اليوم الثقافي السلوفاكي يتم تنظيمه بمكتبة مصر العامة تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في النصف الثاني من شهر يناير القادم، على أن يشمل العديد من الفعاليات المختلفة من معارض وورش.

جانب من الاستقبال، فيتو

جانب من الاستقبال، فيتو







وكان قد افتتح اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق معرض "البطلات التشيكيات والمصريات" بمكتبة مصر العامة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة.

وذلك بحضور السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك بمصر وحرمه، والسيدة تيريزا ممثلة سفارة التشيك والمسؤولة عن المعرض، والسيد توماس روتسيك بمنظمة ترويج التجارة بالتشكيك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، النائبة آمال رزق الله، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثالث، ولفيف من شيوخ وقساوسة بيت العيلة المصري، وكوكبة من الجهات التنفيذية والمعنية بالاحتفال وأيضًا الجمهور التشيكي.

معلومات عن المعرض

ضمَّ المعرض 24 لوحة لسيدات مصريات وتشيكيات من القرن 20 و21 من مختلف المجالات واللائي عِشن في العصر الحديث، يصورها الجيل الأصغر من الرسامين من كلية التصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا وكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. ويهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء التشيكيات والمصريات البارزات وأدوار من الاجتماعية للجمهور المصري.

كلمة السفير التشيكي

و من جانبه صرح السفير إيفان يوكل أن فكرة المعرض انطلقت قبل سنوات، وأقيم المعرض في أكثر من دولة حول العالم، وأكد أن المعرض له مذاق خاص في مصر، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في مارس 2023 ثم في مدينتي الأقصر والقاهرة، وسيستمر المشروع حتى ديسمبر 2023

وأضاف "يوكل" أن نجاح النساء وتميزهن لا يقتصر على الماضي فقط ولكن الحاضر والمستقبل أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا المعرض لا يقف وراءه فنانون وأسماء لامعة ولكنه من إنتاج طلاب من كلية (لاديسلاف. سوتنار) للتصميم والفنون بجامعة (غرب بوهيميا) وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وهم طلبة موهوبون يدعمهم أستاذة لديهم رؤية.

وأوضح يوكل أن قصص النجاح لا تقتصر على السيدات اللاتي عرضت صورهن في المعرض، فهناك المزيد من السيدات الناجحات والمهمات في تاريخ جمهورية التشيك، ويتم تدريس قصصهن في المدارس الثانوية.

الترحيب بالجانب التشيكي

وعلى جانب أخر، رحب السكرتير العام المساعد بسفير جمهورية التشيك ومرافقوه، ونقل لهم تحية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مشيرًا إلى الروابط التي تجمع بين مصر والتشيك والتعاون المشترك الممتد من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.

وأكد أن هذا المعرض يبرز دور المرأة المصرية والتشيكية، التي تعتبر النواة الأساسية في بناء المجتمع، وأضاف أن رئيس الجمهورية كان من أولوياته دعم المرأة التي أصبحت جزءًا محوريًا من تشكيل الحكومة المصرية والبرلمان وفي مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المبادرات التي تدعم صحة المرأة، وتشريع قوانين تخدم المرأة.

واختتم كلمته بالترحيب بالسفير في أرض محافظة الإسماعيلية، وشكر الشباب والتنفيذيين والقائمين على هذا المعرض.

وتلا ذلك عرض فيديو يبرز (أهم المعالم السياحية لمحافظة الإسماعيلية) وأيضًا فيديو يوضح (السياحة في التشيك).

وعلى هامش المعرض تم تقديم وجبات خفيفة ومشروبات تتميز بالطابع المصري والتشيكي أيضًا، كما تم عمل مسابقات وتقديم هدايا تذكارية تشيكية، بالإضافة لتقديم عرض فنون شعبية لتراث السمسمية لفرق مكتبة مصر العامة.

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