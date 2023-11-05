الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة الإسماعيلية، تصديها لمحاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بصورة يومية لإزالة التعديات والشغالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

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نتائج حملات اليوم 

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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تشديدات على التصدي لحالات البناء المخالف 

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

حماية الأراضي الزراعية  

 

لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء المخالف.  

 

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