السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ميقاتي لـ بلينكن: يجب وقف إطلاق النار وعدم اتباع سياسة الأرض المحروقة في غزة ولبنان

ميقاتي وبلينكن، فيتو
ميقاتي وبلينكن، فيتو

 أكد  رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأمريكي، أن أولوية العمل هي التوصل لاتفاق يهدف لوقف إطلاق نار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وجاء كلام ميقاتي  خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.


وخلال الاجتماع أكد ميقاتي "أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وشدد ميقاتي على "أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".

 

وأعلنت وزارة  الخارجية  اليوم السبت،  أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن،  بشأن غزة.


اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 


وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير   أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".
 

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