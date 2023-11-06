سبب غضب تشافى من لاعبى برشلونة رغم الفوز على ريال سوسييداد

الدوري الاسباني، كشف تقرير صحفي عن سبب غضب تشافى هارديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من لاعبى الفريق رغم الفوز على فريق ريال سوسيداد في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم الليجا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غضب تشافي عقب المباراة يعود إلى 4 أسباب رئيسية، أولها البداية المرعبة نتيجة الهدايا التي منحها لاعبو برشلونة لسوسيداد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الدقائق الثلاث الأولى، فقد البارسا الكرة 3 مرات من جافي وكانسيلو وجول كوندي، وشكل ذلك خطرا للغاية على مرمى الفريق الكتالوني، خاصة الكرة التي فقدها المدافع الفرنسي والتي نجح الحارس أندريه تير شتيجن في إنقاذها.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن غضب تشافي يعود أيضا إلى ضعف الضغط الذي نفذه لاعبو برشلونة على سوسيداد، حيث يرى أن الثلاثي جواو فيليكس وليفاندوفسكي وكانسيلو لم يبذل قصارى جهده في إرباك المنافس.

كما ترك لاعبى برشلونة مساحة بين خطي الوسط والهجوم، ما سمح لريال سوسييداد أن يخرج بالكرة بسهولة.

وعانى برشلونة أيضا أمام سوسيداد من ضعف حماس اللاعبين وخسارتهم للالتحامات، وهو أمر قاله تشافي عقب المباراة ووصفه بأنه "غير مقبول".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النقطة الأخيرة التي أغضبت تشافي هي قلة الفاعلية الهجومية على مدار المباراة، حيث لم يصنع البارسا في الشوط الأول سوى تسديدة ضعيفة من فيرمين، وفي الشوط الثاني جاءت أول تسديدة في الدقيقة 90 من رونالد أراوخو.

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد

وخطف فريق برشلونة فوزا قاتلا من فريق ريال سوسيداد بهدف بلقاء الفريقين بملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 90+2 برأسية أراوخو بعد كرة عرضية من جوندوجان، لتسكن شباك ريال سوسيداد.

والحكم يحتسب الهدف لبرشلونة بعد الرجوع للـ"VAR

قائمة برشلونة للقاء شاختار

من ناحية أخرى أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة شاختار الأوكراني، المقررة الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو للإصابة، بالإضافة إلى باو كوبارسي وهيكتور فورت ومارك جويو، المتواجدين مع المنتخب الإسباني للشباب في كأس العالم.