برشلونة يخطف فوزا قاتلا من أنياب ريال سوسيداد بهدف
الدوري الإسباني، خطف فريق برشلونة فوزا قاتلا من فريق ريال سوسيداد بهدف بلقاء الفريقين بملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 90+2 برأسية أراوخو بعد كرة عرضية من جوندوجان، لتسكن شباك ريال سوسيداد.
والحكم يحتسب الهدف لبرشلونة بعد الرجوع للـ"VAR"
تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد
في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.
في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.
في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.
ويحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، ويأتى فريق ريال سوسيداد فى المركز السادس، برصيد 19 نقطة.
الدوري الإسباني
ويمتلك برشلونة أفضلية واضحة للغاية على نظيره ريال سوسيداد حيث فاز عليه في 112 مباراة، وخسر 37 مرة، وحسم التعادل نتيجة مواجهاتهما في 43 مباراة.
بالإضافة إلى أن ريال سوسيداد يعد هو أكثر نادٍ يمتلك برشلونة أمامه أفضل فارق أهداف في مواجهاته ضده، حيث سجل فى شباكه 395 هدفًا وتلقى 194 فقط (فارق الأهداف 201).
وفي الدوري الإسباني، تمكن النادي الكتالوني من الفوز على نظيره سوسيداد في 87 مناسبة وخسر 33، كما أن التعادل حسم مواجهات الفريقين في 32 مرة.
لم يتلق برشلونة الهزيمة في آخر 7 مواجهات خاضها أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا، حيث إنه حقق الفوز في 5 وتعادل أمام سوسيداد مرتين.
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