كتائب القسام تدمر دبابة ثالثة في الهجوم البري على غزة

الهجوم البري على غزة، ذكرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها نجحت في تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية توغل غرب القطاع ليصبح بذلك عدد ما تم تدميره اليوم 3 دبابات.

تدمير دبابات إسرائيلية بصواريخ الياسين

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، عن تدمير آليتين عسكريتين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الهجوم على غزة.

واستخدمت كتائب القسام خلال المواجهات مع جيش الاحتلال قذائف الياسمين 105، في عملية تدمير الآليتين الإسرائيليتين تمت في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف "الياسين 105".

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وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس في قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شابان، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف قوات إسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات إسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

مجزرة جديدة في مخيم المغازي

وأضافت: "ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في

قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

ونظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف بيكر أن تنظيم المسيرة استغرق ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وخرج الناس لإدانة نفاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بيكر: "الناس غاضبون للغاية من دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل ضد المدنيين".