سقوط صواريخ القسام في تل أبيب، وسيارات الإسعاف الإسرائيلية تتحرك

العملية البرية في غزة، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا.

تحرك الإسعاف الإسرائيلي

وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ.

قصف تل أبيب

وأكدت كتائب عز الدين القسام: قصفها تل أبيب بدفعة صواريخ ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

انفجارات في تل أبيب

ودوت انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

Advertisements



كذلك أفادت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – بتدمير دبابة صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بغزة، بقذيفة الياسين 105.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، تدمير ثلاث آليات عسكرية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الهجوم على غزة، واستخدمت كتائب القسام خلال المواجهات مع جيش الاحتلال قذائف الياسين 105.

ومنذ قليل، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد تظهر مفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي التي تواصل دك قوات الاحتلال المتوغلة والمتحشدة في قطاع غزة، بمئات قذائف الهاون.

واختتم الفيديو برسالة من حماس لجنود الاحتلال تقول: سندك هيبة جيشكم..

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية



وأمس، بثت كتائب القسام، مشاهد من استهداف قوات خاصة إسرائيلية متحصنة في عدة مبانٍ في بيت حانون بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أمس السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما ادعى هاجاري في الموجز الصحفي إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة



من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".