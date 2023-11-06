كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي بالدوري الممتاز في هذا الموعد

كهربا، تتساءل جماهير النادي الأهلي عن موعد عودة مهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر، والذي يقضي عقوبة الإيقاف 6 مباريات بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، التي سبق لها إصدار قرار بمعاقبة اللاعب 12 مباراة قبل أن تعود لجنة التظلمات بتخفيض عقوبة اللاعب إلى 6 مباريات.

وتأمل جماهير الأهلي في سرعة عودة محمود كهربا للتشكيل الأساسي للفريق في مسابقة الدوري، بعد صدمتها الكبيرة في المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي ظهر بمستوى متواضع للغاية ولم يقدم أى مردود على الرغم من أن صفقته كبدت الخزينة الحمراء مليون ونصف دولار وهو مبلغ ضخم مقارنة بالأمال الكبيرة التي كانت تضعها عليه الجماهير الحمراء، كما أن صلاح محسن مهاجم الفريق العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا لم يظهر بالمستوى الجيد الذي قدمه مع سيراميكا في الموسم الماضي.

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موديست لم يقنع جماهير الأهلي، فيتو

موعد عودة كهربا

وغاب كهربا عن تشكيلة النادي الأهلي في ثلاث مباريات منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز تنفذا لعقوبة لجنة الإنضباط، حيث غاب أمام المصري في الجولة الأولى وأمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة، وأمام المقاولون العرب في الجولة السادسة.

ثلاث مباريات متبقية في عقوبة كهربا

ويستمر غياب كهربا عن تشكيلة الأهلي في ثلاث مباريات قادمة في الدوري وهي مباراة الأهلي وسيراميكا الأربعاء المقبل المؤجلة من الجولة الثانية، ومباراة الجونة يوم الأحد المقبل المؤجلة من الجولة الرابعة، ثم مباراة سموحة المحدد لها أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر في الجولة السابعة، وهي الأخيرة في عقوبة اللاعب، ثم يظهر كهربا في تشكيلة فريقه في الدوري الممتاز بدءا من مباراة الأهلي أمام زد إف سي يوم 5 أو 6 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن كهربا يشارك مع الأهلي بشكل طبيعي في مباريات دوري الأبطال الأفريقي، خاصة أن العقوبة قاصرة على مباريات الدوري الممتاز فقط.

الأهلي يغرم أفشة

من جهة أخرى، قرر الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، وذلك لما بدر منه في لقاء المارد الأحمر أمام المقاولون في الدوري.

وعلمت فيتو من مصدرها الخاص القيمة المالية التي عوقب بها لاعب النادي الأهلي وهي غرامة 100 ألف جنيه، وذلك بعد اعتراضه على قرار كولر باستبداله أمام المقاولون.

وخاض النادي الأهلي مرانه مساء أمس الأحد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري علي ملعب ستاد المقاولون العرب.