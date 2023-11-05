الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي يحيي ذكرى رحيل الفريق مرتجي

الفريق مرتجي، فيتو
الفريق مرتجي، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا لإحياء ذكرى رحيل الراحل الفريق عبدالمحسن مرتجي رئيس النادي سابقا  في فترة الستينات والسبعينات  قائلة: “تحل اليوم الذكرى السنوية  لرحيل أحد الأساطير الإدارية في تاريخ النادي.. رحم الله الفريق مرتجي”.

الفريق مرتجي رئيس الأهلي السابق 

تولى رئاسة النادي الأهلي في الستينيات والسبعينيات،  وهو الرئيس التاسع للنادي الاهلي وتولى أول مرة يوم 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967 ثم فترة ثانية من 8 نوفمبر عام 1972 حتي 12 ديسمبر 1980

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ويعد والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو لجنة الأندية بالفيفا 

 توفى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013  عن عمر يناهز 97 عاما.

الأهلي ينعى طلعت شتا مدرب اليد السابق

غادر عالمنا اليوم الأحد الدكتور طلعت شتا مدرب فريق كرة اليد الأسبق بالنادى الأهلى بعد صراع مع المرض.

ونعى النادى الأهلي عبر موقعه الرسمى الفقيد قائلًا: "مجلس إدارة الأهلى وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور طلعت شتا، عضو النادي وكابتن ومدرب فريق كرة اليد الأسبق الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.."إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

 

 

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