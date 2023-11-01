الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

علام يجتمع بجهاز منتخب الشباب، وانضمام رامي عادل وفهمي

جمال علام، فيتو
جمال علام، فيتو

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان علي استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

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وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس علي توفير كل الامكانات لانجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

 

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني، مؤكدا علي أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال افريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.

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