الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تؤكد دعم مصر للفلسطينيين بقطاع غزة منذ بداية معركة طوفان الأقصى

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

طوفان الأقصى، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نحن على تواصل يومي مع المسئولين في مصر فيما يتعلق بالقضية وإدخال المساعدات الإنسانية ونعرف أن هناك تعقيدات وضغوطات أمريكية، كما ندرك أن لمصر استقلالها وسيادتها".  

حرب المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: نخوض حربا تختلف عن كل الحروب السابقة؛ لذلك أملنا كبير في مصر، خاصة فيما يتعلق بإحياء روح جديدة وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يتم إدخالها لقطاع غزة.

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دعم مصر للفلسطينيين 

وشدد على أن الدور المصري كان حاضرا منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وهي تتدخل دائما لصالح الفلسطينيين في كل معاركهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.


التواصل مع الأجهزة المصرية 

وتابع: "متصلون بشكل مباشر مع المسئولين في الأجهزة المعنية المصرية ونأمل أن تتحسن الأوضاع فيما يتعلق بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية".

متحدث جيش الاحتلال: قسمنا غزة إلى شطرين ومستمرون في حصار القطاع

حماس تدمر دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال غزة

 

كتائب القسام

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليتين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وصممت قذيفة "الياسين 105" بأيدي كتائب القسام، حيث تتميز بقدرة تدميرية عالية، وتستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.

 

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية 

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قد اعترف بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.
وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".
وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".
وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".
وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

 

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