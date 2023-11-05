الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حماس تدمر دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال غزة

تدمير دبابتين شمال
تدمير دبابتين شمال غزة،فيتو

 أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

كتائب القسام

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وصممت قذيفة "الياسين 105" بأيدي كتائب القسام، حيث تتميز بقدرة تدميرية عالية، وتستخدم ضد الآليات المدرعة بالتدريع العالي.

العمليات البرية بالقطاع

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم أكثر من 2500 هدف في غزة منذ بدء العمليات البرية بالقطاع.

Advertisements

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إنه منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة قبل أسبوع، تم استهداف أكثر من 2500 هدف من قبل القوات البرية والجوية والبحرية.

ضرب البنية التحتية لحماس

وأوضح أنه خلال الليل، واصلت القوات المعارك مع عناصر حركة حماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات البرية وجهت الطائرات أيضًا لضرب البنية التحتية لحماس ومواقع تخزين الأسلحة ومواقع المراقبة ومراكز القيادة.

"القسام" تعلن تدمير آليتين للجيش الإسرائيلي في خان يونس

لحظة استهداف عناصر كتائب القسام لدبابة إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى غزة حماس كتائب القسام

مواد متعلقة

"القسام" تعلن تدمير آليتين للجيش الإسرائيلي في خان يونس

لحظة استهداف عناصر كتائب القسام لدبابة إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

كتائب القسام تعلن مقتل 60 أسيرا إسرائيليا جراء عدوان الاحتلال على غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

الأكثر قراءة

الأهلي يستعيد هذا الخماسي أمام سيراميكا كليوباترا

سر إدانة إسرائيل لتصريحات الوزير الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

قطر تعلن وقف المفاوضات بشأن الرهائن في غزة بسبب ممارسات إسرائيل

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

أزمة غذاء تهدد إسرائيل، الحرب على غزة تضع دولة الاحتلال في وجه المجاعة

مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو

كواليس إخماد فتنة كريستو في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استهداف النساء والأطفال، إبادة جماعية للفلسطينيين داخل قطاع غزة بنيران الاحتلال ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

المزيد
الجريدة الرسمية